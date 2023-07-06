اليوم السابع
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محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنهاء أعمال رصف الطرق والبدء فى تنفيذ الخطة الجديدة

الخميس، 06 يوليو 2023 01:32 م
محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنهاء أعمال رصف الطرق والبدء فى تنفيذ الخطة الجديدة جانب من الاجتماع
المنوفية - محمد فتحى

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شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على ضرورة تسريع وتيرة العمل وتكثيف الجهود للانتهاء من الطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة فى أسرع وقت ممكن،  مع الالتزام بمعايير ومواصفات الجودة حفاظاً على الصالح العام ، مشيرا إلى أنه سيتم البدء فى تنفيذ خطة الرصف الجديدة للعام 2023/2024 فور الانتهاء من من تنفيذ أعمال الرصف بخطة العام الحالى وذلك ضمن خطة المحافظة لرصف أكبر عدد ممكن من الشوارع والطرق الرئيسية والتي ستساهم بدورها في تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية وتنشيط حركة التجارة داخل المحافظة.
 
جاء ذلك خلال اجتماعه بعدد من شركات الرصف وبحضور نائبه الأستاذ محمد موسى ، مدير  مديرية الطرق ،ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري فرع المنوفية ،  والمستشار الهندسي ، ومدير عام  شئون مكتب المحافظ ، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة ، وعدد من الشركات المسندة إليها أعمال الرصف.
 
وخلال الإجتماع ، تابع محافظ المنوفية نسب تنفيذ أعمال الرصف لكل شركة على حدة للوقوف على حجم الأعمال المنفذة والعمل على تذليل العقبات لسرعة الانتهاء من الأعمال المقررة ، موجها بسرعة الانتهاء من طريق  سنتريس أشمون  وطريق شبين الباجور " منطقة شنوان " كونهم طرق حيوية وهامة ، مؤ كدا على أنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
 
وشدد محافظ المنوفية على ضرورة التواجد الميدانى لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن  بصفة مستمرة لمتابعة الموقف والتواصل المباشر مع الشركات وتذليل العقبات أمامهم أولاً بأول، مؤكدا علي أهمية  تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بمختلف القطاعات الحيوية ومن أهمها قطاع الطرق كونه أحد العوامل الهامة لتحقيق التنمية المستدامة.
 

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

رصف الطرق

خطة الرصف



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