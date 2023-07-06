قافلة طبية بمركز شباب المنشلين بكفر الشيخ ضمن فعاليات مبادرة «100 مليون صحة»

كفر الشيخ- محمد سليمان

أطلق حزب حماة الوطن بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، القافلة الطبية بمركز شباب المنشلين بقلين، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بالقرية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوي وخدمات دعم صحة المرأة و التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة.

بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وكشف عن مشكلات السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والكشف عن سوء التغذية لدى الأطفال والعديد من الخدمات الطبية الاخري، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.