قافلة طبية بمركز شباب المنشلين بكفر الشيخ ضمن فعاليات مبادرة «100 مليون صحة»

أطلق حزب حماة الوطن بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، القافلة الطبية بمركز شباب المنشلين بقلين، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بالقرية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوي وخدمات دعم صحة المرأة و التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة.
بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وكشف عن مشكلات السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والكشف عن سوء التغذية لدى الأطفال والعديد من الخدمات الطبية الاخري، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.
أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مبادرة "100 مليون صحة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمبادرة تهدف إلى تكثيف جهود الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وتسعد مديرية الشباب والرياضة بالمساهمة فى تقديم خدماتها من خلال مراكز الشباب على مستوى المحافظة واستعداد مراكز الشباب لاستقبال المواطنين و القوافل الطبية فى إطار تحقيق رؤية وزارة الشباب والرياضة بتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية .
كما نظمت ندوة توعوية عن الإسعافات الآولية، على هامش القافلة لتعريف الأهالي بماهية الإسعافات الأولية وأهميتها وطرق تقديم الرعاية للمصابين كما تم تدريب المشاركين على كيفية فحص العلامات الحيوية وطريقة عمل الإنعاش القلبي الرئوي للمصابين، كما تم تدريبهم المشاركين على كيفية تقديم الإسعافات الأولية للإصابات المختلفة،وذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديريه للشباب، وصبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزى حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومتابعة باسم سعيد، منسق الأنشطة التطوعية، ومحمود الدوح، مدير إدارة شباب قلين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة