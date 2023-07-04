5 فوائد لتناول الزبادي كل صباح.. غنى بالفيتامينات وصديق للوزن

كتبت إيناس البنا

هل تبحث عن إضافة بسيطة وصحية إلى روتينك الصباحي؟ لا تنظر إلى أبعد من وعاء زبادي لذيذ، يعتبر الزبادي، المليء بالعناصر الغذائية والفوائد الصحية العديدة ، خيارًا ممتازًا لبدء يومك.

الفوائد الصحية لتناول الزبادي كل صباح

فيما يلي بعض الأسباب التي تجعلك تفكر في إضافة الزبادي إلى قائمة الطعام الصباحية وفقا لموقع " webmd":

1. غنية بالمغذيات

يعتبر الزبادي مصدرًا رائعًا للعناصر الغذائية الأساسية مثل الكالسيوم والبروتين والفيتامينات B12 و B2 والبوتاسيوم والمغنيسيوم. تلعب هذه العناصر الغذائية أدوارًا حيوية في دعم صحة العظام وتقوية جهاز المناعة لديك وتعزيز الرفاهية العامة.

2. قوة البروبيوتيك

يشتهر الزبادي بمحتواه من البروبيوتيك، البروبيوتيك هي بكتيريا مفيدة تعزز ميكروبيوم الأمعاء الصحي ، وتساعد على الهضم وتحسن امتصاص العناصر الغذائية، يمكن أن يساعد بدء يومك بالزبادي الغني بالبروبيوتيك في الحفاظ على نظام هضمي متوازن ودعم صحة أمعائك.

3. صديق للوزن

يعتبر الزبادي خيارًا رائعًا لأولئك الذين يهدفون إلى الحفاظ على وزن صحي أو حتى التخلص من بعض الأرطال، يساعد المحتوى العالي للبروتين في الزبادي على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة في منتصف الصباح ويعزز التحكم في الكمية على مدار اليوم.

4. متعدد الاستخدام



الزبادي هو طعام متعدد الاستخدامات يمكن الاستمتاع به بطرق مختلفة. سواء كنت تفضله سادة أو منكه أو مع إضافات مثل الفواكه أو المكسرات أو الجرانولا ، فإن الزبادي يوفر إمكانيات لا حصر لها لتناسب ذوقك وتفضيلاتك.

5. سريع ومريح



يمكن أن يكون الصباح محمومًا، وقد يبدو تحضير وجبة إفطار مغذية مهمة شاقة. يأتي الزبادي للإنقاذ كخيار سريع ومناسب لا يتطلب طهيًا، فقط احصل على وعاء ، وأضف الطبقة المفضلة لديك ، وأنت على ما يرام.