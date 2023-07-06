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طلاب الثانوية العامة: امتحان الإنجليزى فى مستوى الطالب المتوسط

الخميس، 06 يوليو 2023 12:21 م
طلاب الثانوية العامة: امتحان الإنجليزى فى مستوى الطالب المتوسط طلاب الثانوية العامة
كتب سيد الخلفاوى

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قال عدد من طلاب الثانوية العامة، بمدرسة عمرو موسى بالقناطر الخيرية، إن الامتحان الإنجليزى كان فى مستوى الطالب المتوسط وبه عدد من النقاط تميز الطالب المذاكر، ومنها سؤال القطعة الثانية به بعض الكلمات الصعبة. 
 
وأكد الطلاب أن معظم الاسئلة كانت مباشرة ونقاط قليلة كان بها صعوبة. 
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن مادة اللغات الأجنبية الأولى وتشمل الإنجليزية والفرنسية والألمانية، مجموع درجاتها 50 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 3 أسئلة مخصص لها 8 درجات، والموضوعية 34 سؤالًا مخصص لها 42 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 37 سؤالًا.
 
ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رؤساء اللجان بتنفيذ توجيهاته توزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بعشرة دقائق، على أن يتم بفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا لدخول الطلاب بعد تنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان لعدم السماح بدخول اى وسائل غش سواء إلكترونية أو تقليدية.
 
 

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