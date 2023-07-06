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سعادة على وجوه طلاب الثانوية العامة بعد امتحان اللغة الأجنبية الأولى بالدقهلية

الخميس، 06 يوليو 2023 12:50 م
سعادة على وجوه طلاب الثانوية العامة بعد امتحان اللغة الأجنبية الأولى بالدقهلية طلاب ثانوية عامة
الدقهلية _محمد الحبشي

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أدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية، امتحان مادة اللغه الأجنبيه الاولي، اليوم الخميس، وسط تشديدات أمنية مكثفة لتأمين اللجان، وأعرب الطلاب عن ارتياحهم لمستوى الامتحان، موضحين أنه ضم 37 سؤالًا
 
وأكد الطلاب أن الامتحان كان مباشرًا ومن المنهج الدراسي ولم يخرج عن التوقعات، وان الوقت كان نموذجيا وكافيا جدا ومتوازن مع اسئلة الإمتحان، وأنهم إنتهوا من نموذج الإجابة من الساعه الأولي من الإمتحان. 
 
وفي سياق متصل، أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، في بيان له، أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرا العام الحالي لضمان انتظام سير الإمتحانات على مستوى الجمهورية، مشددًا  على أنه يواجه بكل حسم أي محاولة لعرقلة الإجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الامتحانات، قائلا: لا تستر على أي فساد ونواجه بمنتهى الحسم أي محاولات تعيق الجهود التي بذلت لضمان انتظام وسلامة سير الامتحانات.  
 
وأكد الوزير على ضرورة تنفيذ التعليمات الخاصة بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان.
 
وتعقد امتحانات الثانوية العامة خلال الفترة من 12 يونيو وحتى 13 يوليو الجاري، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية تمثل 15% من درجات كل مادة.
IMG_20230706_120647
IMG_20230706_120647

انتهاء امتحان اللغه الاجنبيه الاولي وسط تشديدات امنيه
انتهاء امتحان اللغه الاجنبيه الاولي وسط تشديدات امنيه

سعاده طلاب الثانويه العامه
سعاده طلاب الثانويه العامه

سهوله امتحان اللغه الاجنبيه الاولي
سهوله امتحان اللغه الاجنبيه الاولي

فرحه وسعاده علي وجوه الطلاب
فرحه وسعاده علي وجوه الطلاب
 
 
 

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تسريب امتحان اللغة الأجنبية الأولى



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