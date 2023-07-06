سعادة على وجوه طلاب الثانوية العامة بعد امتحان اللغة الأجنبية الأولى بالدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشي

أدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية، امتحان مادة اللغه الأجنبيه الاولي، اليوم الخميس، وسط تشديدات أمنية مكثفة لتأمين اللجان، وأعرب الطلاب عن ارتياحهم لمستوى الامتحان، موضحين أنه ضم 37 سؤالًا

وأكد الطلاب أن الامتحان كان مباشرًا ومن المنهج الدراسي ولم يخرج عن التوقعات، وان الوقت كان نموذجيا وكافيا جدا ومتوازن مع اسئلة الإمتحان، وأنهم إنتهوا من نموذج الإجابة من الساعه الأولي من الإمتحان.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، في بيان له، أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرا العام الحالي لضمان انتظام سير الإمتحانات على مستوى الجمهورية، مشددًا على أنه يواجه بكل حسم أي محاولة لعرقلة الإجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الامتحانات، قائلا: لا تستر على أي فساد ونواجه بمنتهى الحسم أي محاولات تعيق الجهود التي بذلت لضمان انتظام وسلامة سير الامتحانات.

وأكد الوزير على ضرورة تنفيذ التعليمات الخاصة بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة خلال الفترة من 12 يونيو وحتى 13 يوليو الجاري، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية تمثل 15% من درجات كل مادة.