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إصابة طالبة باشتباه ذبحة صدرية فى امتحانات الثانوية العامة بالشرقية

الخميس، 06 يوليو 2023 12:25 م
إصابة طالبة باشتباه ذبحة صدرية فى امتحانات الثانوية العامة بالشرقية سيارة إسعاف - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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أصيبت الطالبة " هبة ر " 18 سنة، باشتباه ذبحة صدرية، أثناء تأديتها امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى داخل اللجنة رقم 7 بمجمع المدارس مدرسة أم المؤمنين الإعدادية بالإبراهيمية، وتم تقديم الإسعافات الأولية بمحيط اللجنة لرفضها النقل إلى المستشفى.
 
وأدى طلاب الثانوية العامة، اليوم، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على ضرورة التصدى لأى محاولات غش داخل اللجان مؤكدة أنه سيتم تطبيق القانون بحسم على أية محاولات غش يتم رصدها.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مادة اللغات الأجنبية الأولى وتشمل الإنجليزية والفرنسية والألمانية، مجموع درجاتها 50 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 3 أسئلة مخصص لها 8 درجات، والموضوعية 34 سؤالًا مخصص لها 42 درجة ليصبح إجمالى عدد الأسئلة 37 سؤالًا.
 
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على رؤساء اللجان بتنفيذ توجيهاته توزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بعشرة دقائق، على أن يتم بفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا لدخول الطلاب بعد تنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان لعدم السماح بدخول أى وسائل غش سواء إلكترونية أو تقليدية.

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