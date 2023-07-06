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خروج طلاب الثانوية العامة بعد أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى

الخميس، 06 يوليو 2023 11:58 ص
خروج طلاب الثانوية العامة بعد أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى طلاب الثانوية العامة
كتب سيد الخلفاوى

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بدأ طلاب الثانوية العامة، الخروج من المدارس بعد أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى، والذى استمر 3 ساعات من التاسعة صباحا. 
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن مادة اللغات الأجنبية الأولى وتشمل الإنجليزية والفرنسية و الألمانية، مجموع درجاتها 50 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 3 أسئلة مخصص لها 8 درجات، والموضوعية 34 سؤالًا مخصص لها 42 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 37 سؤالًا.
 
 
ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رؤساء اللجان بتنفيذ توجيهاته توزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بعشرة دقائق، على أن يتم بفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا لدخول الطلاب بعد تنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان لعدم السماح بدخول اى وسائل غش سواء إلكترونية أو تقليدية.

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