انهيار جزئى بواجهة منزلين متهالكين بسوهاج.. ولا توجد خسائر بالأرواح

سوهاج محمود مقبول

شهدت دائرة قسم أول سوهاج، حدوث انهيار جزئي بمنزلين مكونين من طابقين ومبنيين بالطوب اللبن والطين ومسقوفين بالعروق الخشب وغير مأهولين بالسكان، دون خسائر في الأرواح تم الدفع بالقوات لمكان الحادث وتم فرض كردون امنى بالمنطقة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور من قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بحدوث انهيار جزئي بمنزلين بشارع الجيش دائرة القسم، وتم الدفع بقوات الإنقاذ البرى لمكان الواقعة وتم اخطار الوحدة المحلية للتحرك وإتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا

وبالفحص، تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعقيد مفتش مباحث اقسم ورئيس وحدة مباحث قسم أول سوهاج حدوث انهيار جزئي بمنزلين مكونين من طابقين ومبنيين بالطوب اللبن والطين ومسقوفين بالعروق الخشب وغير مأهولين بالسكان، دون خسائر في الأرواح تم الدفع بالقوات لمكان الحادث وتم فرض كردون امنى بالمنطقة حيث تبين أن المنزل الأول ملك الأول "عصام م" 55 سنة ، عامل، ولمنزل الثاني ملك "جمال ا" 39 سنة ، عامل.

وبسؤال الثاني أفاد بمضمون ما تقدم، وارجع سبب انهيار المنزلين لتهالكهما، وتحرر المحضر اللازم وتم تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية للعمل المعاينة اللازمة وحصر التلفيات وفحص المنازل المجاورة تمهيدا للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.