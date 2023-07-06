ودعت اليونيفيل - في بيان لها اليوم - الجميع إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب أي إجراء قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد.

وأوضحت اليونيفيل أن رئيس بعثتها وقائدها العام، اللواء أرولدو لاثارو، على اتصال بالسلطات في لبنان وإسرائيل، مشيرة إلى أنه بعيد الساعة الثامنة صباحاً، رصد جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل انفجارات بالقرب من منطقة المجيدية، موضحة أن القوات لم يتمكن من تأكيد مصدر أو سبب الانفجارات في ذلك الوقت.

وأضافت أنها أرسلت جنود حفظ السلام للتحقيق، حيث أن الأصوات كانت متوافقة مع احتمال إطلاق صاروخ.

وأشارت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إلى أنها رصدت قرابة ظهر اليوم قذائف من إسرائيل على منطقة كفر شوبا في لبنان.