الزوجة رفضت تحرير محضر.. ضبط صاحب واقعة فيديو توثيق زوجته فى الدقهلية

تمكنت قوات الأمن بمحافظة الدقهلية بالتعاون مع مركز شرطة منية النصر من ضبط شخص بعد انتشار فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى يوضح توثيق سيدة وتعذيبها أعلى منزلها فى الدقهلية.

وتعود أحداث الواقعة برصد الجهات الأمنية، تداول رواد موقع التواصل اللجتماعي فيديو لسيدة موثقة اليدين أعلى سطح منزل، وبها آثار تعذيب بالوجه والرأس.

وبفحص محتوى الفيديو من قبل الجهات الأمنية المختصة، تم التوصل إلى أن الفيديو تم تصويره عن طريق أحد جيران السيدة المتواجدة داخل الفيديو، منذ ما يقرب من شهر، وأن السيدة تدعى "بثينة. و" 18 عاما، من الوادي الجديد، ومتزوجة من "أحمد. م"، ميكانيكي، ومقيم بقرية الجنينة مركز منية النصر، وقامت قوات الأمن بضبطه منذ ذلك الحين، ورفضت الزوجة تحرير محضر لإدانة الزوج، وتم تحرير مذكرة تصالح بينهما منذ ذلك الحين.

وألقت قوات الأمن القبض على الزوج مرة أخرى صباح اليوم، وذلك بعد انتشار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث توجهت قوة أمنية لمنزل الزوج الذي حاول الفرار خارج المنزل، وبادت محاولاته بالفشل، وألقى القبض عليه، وتم التحفظ على الزوج واستدعاء الزوجة ووالدة الزوج لسؤالهما داخل مركز شرطة منية النصر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.