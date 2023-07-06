إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الإقليمي في الصف

كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

انقلبت سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمي في منطقة الصف بالجيزة، مما أدى لإصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بوقوع حادث مرورى بالطريق الإقليمي في منطقة الصف، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة، انقلاب سيارة ربع نقل، مما أسفر عن إصابة شخصين من مستقليها، وتم نقلهما إلى مستشفى الصف لتلقي العلاج.

تم إزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور مرة أخرى، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.