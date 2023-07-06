أهالى قرية سحالى بالبحيرة يحتفلون بالأولى على الدبلومات الفنية.. صور

البحيرة - ناصر جودة

شهدت قرية سحالى التابعة لـ مركز أبو حمص بالبحيرة احتفالا حاشدا بمناسبة حصول الطالبة إسراء محمد بلتاجى على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى دبلوم المدارس الثانوية الفنية.

وقام أهالى القرية بالاحتفال بابنتهم التى ارتدت طربوشا، بالمزمار والطبل البلدى وطافوا بها شوارع قريتهم وسط حالة من الفرحة الغامرة.

من جانبه، قدم يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، التهنئة للطلاب من أبناء المحافظة، والحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في امتحانات الدبلومات الفنية للعام متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، مشيرا إلى أهمية التعليم الفنى فى إعداد جيل قادر على تحقيق رؤية مصر 2030 بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك عقب اعتماد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لنتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول وإعلان أسماء الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية، وحصد تعليم البحيرة المركز الأول على مستوى الجمهورية، فيما أعرب وزير التربية والتعليم عن خالص تهنئته للطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية بالتعليم الصناعي، وهم:-

- الطالب محمد عاطف فوزى محمد عباسية الأول على مستوى الجمهورية دبلوم المدارس الفنية الصناعية نظام السنوات الثلاث (نوعى) بمجموع 694 درجة ونسبة 99.14 % تخصص تشغيل وصيانة شبكات مياة الشرب والصرف الصحي بالمدرسة الثانوية الفنية الصناعيه لمياه الشرب والصرف الصحي بدمنهور.

- الطالبة إسراء محمد إسماعيل عبد العظيم مرسى الأولى على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعيه نظام السنوات الثلاث بمجموع 694 درجة ونسبة 99.14 % تخصص تركيبات ومعدات كهربية بمدرسة أبو حمص الثانوية الصناعيه بنات بإدارة أبو حمص التعليمية.

- الطالبة بسمة شوقى عبد الحميد السيد أبو زيد الأولى على مستوى الجمهورية دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعيه نظام السنوات الثلاث برامج دراسية مطورة ( منهجية الجدارات المهنية ) تخصص فنى التركيبات الكهربية بمدرسة الشهيد هيثم سامى حمد الصناعية بنات التابعة لإدارة ايتاى البارود التعليمية بمجموع 693 درجة ونسبة 99%.

- الطالبة بسمة محمود محمد يونس عبد العزيز الأول مكرر على مستوى الجمهورية دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعيه نظام السنوات الثلاث برامج دراسية مطورة ( منهجية الجدارات المهنية ) تخصص فنى التركيبات الكهربية بمدرسة الشهيد هيثم سامى حمد الصناعية بنات التابعة لادارة ايتاى البارود التعليمية بمجموع 694 درجة ونسبة 99%.