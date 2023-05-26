مصرع شخص وإصابة 4 آخرين إثر وقوع حوادث تصادم بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم اليوم الجمعة، إثر وقوع حوادث تصادم بمركزى أبو حمص ووادى النطرون بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة، قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع" ع.م .د" 27عاما متأثرا بإصابته إثر إصطدامه باحد قطارات السكة الحديد أثناء عبور الطريق بمركز أبو حمص بالبحيرة.