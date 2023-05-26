مصرع شخص وإصابة 4 آخرين إثر وقوع حوادث تصادم بالبحيرة

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم اليوم الجمعة، إثر وقوع حوادث تصادم بمركزى أبو حمص ووادى النطرون بالبحيرة.
كانت مديرية أمن البحيرة، قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع" ع.م .د" 27عاما متأثرا بإصابته إثر إصطدامه باحد قطارات السكة الحديد أثناء عبور الطريق بمركز أبو حمص بالبحيرة.
وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص المركزى تحت تصرف النيابة العامة.
وفى وادى النطرون إصيب شخصين بكسور إثر وقوع، انقلاب سيارة نصف نقل بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى دائرة مركز وادى النطرون.
وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمه.
كما أصيب شخصين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ميكروباص ، وملاكى دائرة مركز وادى النطرون. وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لاسعافهم .
وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.
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