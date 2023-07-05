7 أطعمة مفيدة بعد خلع الأسنان منها الشوربة والزبادى

كتبت إيناس البنا

خلع الأسنان أمر شائع يعانى منه العديد من الأفراد فى مرحلة ما من حياتهم، بغض النظر عن العمر، سواء كانت عملية إزالة ضرس العقل، أو زرع الأسنان، أو قلع الأسنان المتسوسة، فإن الرعاية المناسبة بعد خلعها تلعب دورًا مهمًا فى عملية الشفاء.

الفجوة الزمنية بين الوجبات ووفقًا لموقع "healthline" أحد الجوانب الأساسية للتعافى هو اتباع نظام غذائى بعد خلع الأسنان يتكون أساسًا من الأطعمة اللينة، هذه الأطعمة لطيفة على موقع الخلع، وتقلل من خطر الانزعاج وتعزز الشفاء. بعد خلع الأسنان من المهم أن تمنح فمك وقتًا للراحة والشفاء قبل تناول أي طعام أو شراب، سيقدم طبيب الأسنان أو جراح الفم تعليمات محددة حول الفجوة الزمنية المثالية بين الوجبات، وبشكل عام يوصى بالانتظار لمدة ساعة إلى ساعتين على الأقل بعد الخلع قبل محاولة تناول الطعام، هذا يسمح للنزيف الأولى بالهدوء ويوفر فرصة لتكوين جلطة دموية فى موقع الاستخراج، وهو أمر ضرورى للشفاء المناسب، وسيساعد الالتزام بالفجوة الزمنية الموصى بها في تقليل مخاطر حدوث مضاعفات وضمان التعافي السلس. أطعمة مفيدة لأسنانك 1) الشوربة الشوربة خيار دافئ ومهدئ يوفر الترطيب والتغذية الضروريين، اختر أصنافًا صافية أو مخلوطة ليست شديدة السخونة، حيث يمكن أن تؤدى الحرارة الزائدة إلى تهيج موقع الاستخراج. الشوربة خيار دافئ ومهدئ يوفر الترطيب والتغذية الضروريين، اختر أصنافًا صافية أو مخلوطة ليست شديدة السخونة، حيث يمكن أن تؤدى الحرارة الزائدة إلى تهيج موقع الاستخراج.

مثال: وعاء من شوربة الدجاج المصنوع منزليًا من الخضار المطبوخ جيدًا سيوفر مزيجًا متوازنًا من البروتين والكربوهيدرات والفيتامينات.

2) العصائر العصائر هي خيار متعدد الاستخدامات ومناسب لنظام خلع الأسنان، امزج الفاكهة والحليب، تجنب استخدام البذور أو المكسرات التي يمكن أن تعلق في موقع الاستخراج.

مثال: يمكن أن يوفر عصير منعش مصنوع من الموز الناضج والفراولة والزبادي والحليب علاجًا مليئًا بالعناصر الغذائية ولطيفًا في موقع الاستخلاص.



3) البطاطس المهروسة البطاطس المهروسة هي طعام كلاسيكي مريح ولطيف، اختر البطاطس العادية أو المهروسة قليلًا بدون أي مكونات مقرمشة مضافة، حيث إنها توفر ملمسًا ناعمًا وهي مصدر جيد للكربوهيدرات وبعض العناصر الغذائية.

مثال: البطاطس المهروسة الكريمية المصنوعة من البطاطس المسلوقة والقليل من الزبدة ولمسة من الحليب أو الكريمة يمكن أن تكون إضافة مرضية ومغذية لنظام قلع الأسنان.

4) الزبادى الزبادي ليس فقط طريًا وسهل الأكل لكنه يوفر أيضًا البروبيوتيك الذي يدعم صحة الجهاز الهضمي، اختر الزبادي العادي غير المحلى أو الزبادي بدون قطع الفاكهة المضافة.

مثال: كوب من الزبادي اليوناني العادي مغطى بملعقة من المانجو المخلوط يمكن أن يوفر وجبة خفيفة أو حلوى كريمية ومغذية.

5) البيض المخفوق يعتبر البيض المخفوق مصدرًا ممتازًا للبروتين ويمكن تحضيره بقوام طري وسهل المضغ، تجنب إضافة أي مكونات صلبة أو مقرمشة مثل الخضار أو الجبن. البيض المخفوق المطبوخ بلطف لطيف على منطقة الاستخراج ويوفر العناصر الغذائية الأساسية.

مثال: يمكن أن يكون البيض المخفوق المطبوخ مع القليل من الزبدة أو الزيت والمتبل بالملح والفلفل خيارًا مرضيًا وغنيًا بالبروتين لوجبة الإفطار أو الغداء.

6) دقيق الشوفان دقيق الشوفان المطبوخ هو خيار مهدئ وملء لنظام غذائي لقلع الأسنان، اختر الأصناف الأكثر نعومة مثل الشوفان سريع التحضير أو الشوفان سريع الطهي ، واطبخها إلى قوام سلس.

مثال: وعاء من دقيق الشوفان الدافئ المصنوع من الحليب أو الماء ، تعلوه دوامة من العسل وبعض التوت المهروس، يمكن أن يوفر بداية مريحة ومغذية ليومك.