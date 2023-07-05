اليوم السابع
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والد الأولى مكرر فى الدبلومات الفنية بالغربية: بنتى اجتهدت وربنا وفقها

الأربعاء، 05 يوليو 2023 05:16 م
والد الأولى مكرر فى الدبلومات الفنية بالغربية: بنتى اجتهدت وربنا وفقها الأولي مكرر في الدبلومات الفنية بالغربية
الغربية مصطفى عادل

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سادت حالة من الفرحة والسعادة داخل منزل الطالبة علياء عطية إسماعيل عبد الرحمن العالم ابنة محافظة الغربية الحاصلة على المركز الأول مكرر في دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام السنوات الثلاثاء (إعداد مهني) بمجموع 447 درجة بنسبة 88.40% .
 
وقال عطية إسماعيل العالم، والد الطالبة، الذى يعمل إماما وخطيبا لـ اليوم السابع إن فرحته بتفوق ونجاح نجلته لا توصف بعدما رفعت رأسه وشرفته أمام الجميع وتفوقت دراسيا واصبحت من اوائل الطلاب على مستوي الجمهورية.
 
وأشار إلى أنه تلقي اتصالا من نائب وزير التربية والتعليم ابلغه فيه بنتيجة نجلته وتفوقها واختيارها ضمن الاوائل على مستوي الجمهورية، مؤكدا أن نجلته اجتهدت وكافحت طوال العام وكلل الله اجتهادها بالنجاح والتفوق.
 
وأضاف أن نجلته كانت تذاكر أولا بأول وكانت حريصة على أن تتفوق دراسيا، ووفرت لها الأسرة المناخ المناسب للمذاكرة، فضلا عن حفظها لكتاب الله تعالى.
وأوضح أن نجلته ستكمل تعليمها وتنتقل للتعليم الجامعي وسيقف بجانبها لتحقيق ما تتمناه.
 
 

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نتيجة الدبلومات الفنيه

نتيجه الدبلومات الفنية

الدبلومات الفنية 2023

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رابط نتيجة الدبلومات الفنية

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