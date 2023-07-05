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وزير التعليم يكرم أوائل الدبلومات الفنية 2023 ويمنحهم شهادات تقدير.. صور

الأربعاء، 05 يوليو 2023 05:03 م
وزير التعليم يكرم أوائل الدبلومات الفنية 2023 ويمنحهم شهادات تقدير.. صور وزير التعليم يكرم أوائل الدبلومات الفنية 2023
كتب محمود طه حسين

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كرم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفنى أوائل طلبة الدبلومات الفنية 2023، حيث تم منح الطلاب شهادات تقدير، وأكد الوزير أن هناك سمات شخصية مشركة بين الطلاب المتفوقين وهى الاعتزاز بالنفس والثقة والأدب والاجتهاد وتحديد الهدف فى المستقبل.
 
فيما أكدت الوزارة أن امتحانات التعليم الفنى شارك بها 444 مقيم من ممثلى سوق العمل مع 848 من مقيمى وزارة التربية والتعليم فى تقييم الطلاب دارسى البرامج الدراسية المطوره على منهجية الجدارات المهنية المطلوبه فى سوق العمل.
 
وزير التعليم يكرم أوائل الدبلومات الفنية 2023 (2)
وزير التعليم يكرم أوائل الدبلومات الفنية 2023
 

وزير التعليم يكرم أوائل الدبلومات الفنية 2023 (4)
وزير التعليم يكرم أوائل الدبلومات الفنية 2023
 

وزير التعليم يكرم أوائل الدبلومات الفنية 2023 (5)
وزير التعليم يكرم أوائل الدبلومات الفنية 2023
 

 


الدبلومات الفنية

الدبلومات الفنيه

نتيجة الدبلومات

نتيجه الدبلومات الفنيه

نتيجة الدبلومات الفنيه

نتيجه الدبلومات الفنية

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نتيجة الدبلومات الفنيه 2023

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رابط نتيجة الدبلومات الفنية

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

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