وزير التعليم يكرم أوائل الدبلومات الفنية 2023 ويمنحهم شهادات تقدير.. صور

كتب محمود طه حسين

كرم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفنى أوائل طلبة الدبلومات الفنية 2023، حيث تم منح الطلاب شهادات تقدير، وأكد الوزير أن هناك سمات شخصية مشركة بين الطلاب المتفوقين وهى الاعتزاز بالنفس والثقة والأدب والاجتهاد وتحديد الهدف فى المستقبل.

فيما أكدت الوزارة أن امتحانات التعليم الفنى شارك بها 444 مقيم من ممثلى سوق العمل مع 848 من مقيمى وزارة التربية والتعليم فى تقييم الطلاب دارسى البرامج الدراسية المطوره على منهجية الجدارات المهنية المطلوبه فى سوق العمل.