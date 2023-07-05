محافظ الدقهلية يحيل 91 محضر مخالفات تموينية للنيابة.. صور

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة، وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التى تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، أسفرت عن تحرير 91 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد إطلاعه علي التقرير الذى عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن أجا وميت سلسيل وشربين والمنصورة ومنية النصر ونبروه والسنبلاوين وتمى الأمديد وجمصة، وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 71 محضرا في مجال المخابز، شملت محاضر تجميع بطاقات ( 28 بطاقة ) ومحاضر تجميع دقيق بكمية قدرها ( 6شكاير)، ومحاضر انتهاء من الإنتاج ومحاضر عدم إعطاء بون صرف، ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر تصرف فى دقيق بكمية قدرها (57 شيكارة)، ومحاضر توقف عن الإنتاج ومحاضر عدم مطابقة للمواصفات، ومحاضر نقص وزن، هذا فضلا عن 20 محضرا في مجال الاسواق، شملت الأسواق محاضر عدم إعلان عن الاسعار ومحاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضر سلع بدون فواتير ومحاضر ذبح خارج السلخانة ومحاضر تبديد حرز بكمية قدرها (200 لتر بنزين) وقد تم التحفظ على 3 طن اسمد زراعية و10 كجم لحم بلدى كما تم إعدام 340 كجم لحوم متنوعة، و300 كجم دجاج و200 كجم مجمدات متنوعة، و10 كجم رنجة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.