اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 يوليو 2023 03:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شخص إثر حادث تصادم سيارتين بطريق جمصة الدولى

الأربعاء، 05 يوليو 2023 02:30 م
مصرع شخص إثر حادث تصادم سيارتين بطريق جمصة الدولى جثة - ارشيفية
الدقهلية _محمد الحبشي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقي شاب في العقد الثاني من عمره، مصرعه في حادث تصادم سيارتين على طريق جمصة الدولي، بمحافظة الدقهلية، وتم نقله للمستشفى في حالة خطرة، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد فشل محاولات إسعافه، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
 
وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الدولي جمصة المنصورة، وإصابة شاب.
 
وانتقلت قوة أمنية من قوات الشرطة، وسيارة الإسعاف لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين إصابة أحمد محمد فتوح، في العقد الثاني من عمره، مقيم بقرية بطرة دائرة مركز طلخا، وتم نقله للمستشفى في حالة حرجة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد فشل محاولات إسعافه.
 
وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بتسليم الجثمان لذويه لدفنه بعد انتهاء الإجراءات
 
 

 


حادث تصادم

جمصه المنصورة

بطره

مركز طلخا

تسليم الجثمان

مشرحة المستشفى

شرطة النجدة

سيارة الإسعاف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة