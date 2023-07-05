تموين الأقصر تضبط 50 طن علف حيوانى غير صالحة للاستهلاك بمدينة أرمنت.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، فى ضبط 50 طن علف حيوانى غير صالحة للاستهلاك، وذلك في ظل التوجيهات المشددة والمستمرة من الدكتور على مصيلحى وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التجارية والصناعية، بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية.

ومن جانبه صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، إنه تم مرور حملة تموينية بناحية مركز ومدينة أرمنت من قبل المديرية، وإدارة تموين أرمنت بالاشتراك مع مباحث التموين بالأقصر، والتي أسفرت عن ضبط كمية قدرها 50 طن علف حيواني غير صالح للاستهلاك، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لإعمال شئونها بالواقعة.

فيما أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن استمرار عمل لجان فرز واستلام القمح الجديد، حيث بلغ إجمالي تراكمي ما تم توريده كمية قدرها 26125 طن قمح و362 كيلو قمح محلي ببنكر إسنا من المستهدف فى الأقصر، وضمن موسم توريد القمح والذي بدأ 18 أبريل الجارى لعام 2023 م ويستمر حتى نهاية أغسطس 2023م، طبقاً للقرار الوزاري المشترك رقم 47 لسنة 2022 من خلال الصوامع والبناكر والشون بدائرة المحافظة.

وأضاف الدكتور تامر صلاح مختار، فى بيان صحفى، أنه بلغ إجمالي تراكمي كمية القمح المحلي المورد على مستوى المحافظة 24964,998 طن، بالإضافة إلى كمية قدرها 161,364طن خارج المحافظة تقاوي، حيث قامت مديرية تموين الأقصر باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان نجاح عملية الحصاد والتخزين، والإنتهاء من جاهزية المواقع التخزينية بالمحافظة البالغ عددها 4 مواقع "إسنا - أرمنت"، والتي تبلغ سعتها التخزينية 34 ألف طن موزعة كالآتي:- (28 ألف طن بشونة وبنكر إسنا و6 آلاف طن بصومعة وشونة أرمنت)، وإنه تم تبخيرها وتجهيزها تمام التجهيز، من حيث لجان الاستلام مع توفير كافة السبل التي تؤدي إلى تسهيل عملية التوريد.