التحفظ على 400 قطعة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بطنطا

الغربية – عادل ضرة

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط 400 قطعة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، داخل محل لبيع المستحضرات بمدينة طنطا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المحلات التجارية، ومكافحة التلاعب بالدعم والغش التجارى والتربح الغير مشروع من وراء ذلك.

وتشكلت حملة برئاسة وكيل وزارة التموين، ضمت أحمد عبداللطيف ورد، محمد السيد فضل، السيد أحمد الحوالة المفتشين بإدارة الرقابة التموينية، وتم ضبط 400 قطعة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والإنتهاء المدون عليها بداخل محل لمستحضرات التجميل، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة.