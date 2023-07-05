

وأضاف المجلس - في بيان صدر عن رئاسته- أنه يعبر عن اعتزازه ببطولة وصمود وبسالة الشباب المقاومين والحاضنة الشعبية من أهالي جنين ومخيمها، وكذلك التكاتف والتلاحم والتعاضد التي تجسدت في كافة محافظات الوطن مع أهل جنين ومخيمها، والذين تصدوا بكل قوة وبسالة لقوات الاحتلال الفاشي التي اقتحمت بهمجية مستخدمة آلاف الجنود والاسلحة الثقيلة والطيران الحربي لمخيم جنين.



وتابع المجلس "نؤكد أن اعتداءات الاحتلال المتصاعدة على جنين ومخيمها الصامد أو أي جزء من وطننا لن تقابل بالورود، ولن تضعف من عزيمة شعبنا ومقاومته بل ستزيده إصرارا على الدفاع عن نفسه ووطنه والتصدي للعدوان بكل الوسائل التي كفلتها المواثيق الدولية في مقاومة الاحتلال".



وأشاد المجلس بدور الصحفيين والإعلاميين والفرق الطبية العاملين في الأراضي الفلسطينية، ووصفهم بـ"الأبطال" وكان لهم دورا أساسيا بفضح جرائم الاحتلال، مضيفا ان الاستهداف المباشر للصحفيين وأطقم الإسعاف في مخيم جنين لن يفلح في تغييب حقيقة إجرام الاحتلال وإرهابه ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.