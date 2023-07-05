اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 يوليو 2023 02:15 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

القبض على سيدة بالغردقة ادعت وفاة طفلتيها التوأم بسبب الغاز.. والتحقيقات تكشف وجود آثار خنق

الأربعاء، 05 يوليو 2023 01:04 ص
القبض على سيدة بالغردقة ادعت وفاة طفلتيها التوأم بسبب الغاز.. والتحقيقات تكشف وجود آثار خنق جثة - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحقق نيابة الغردقة في وفاة طفلتين توأم بمنطقة ذهبية، حيث قامت والدتهما بنقلهما لمستشفى الغردقة العام بادعاء وفاتهما بسبب الغاز، وأنها فشلت في استخراج شهادات ميلاد لهما منذ ولادتهما، وذلك بسبب زواجها عرفيا.
 
وتبين من التحقيقات الأولية أنه بالكشف الطبي الظاهري على الجثتين، تبين وجود إصابات خنق في منطقة الرقبة مع احتمال وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتم إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة. 
 
فيما اعترفت الأم أمام الأجهزة الأمنية أنها تزوجت منذ 5 سنوات عرفيا من شاب، وأنجبت منه بعد عام من زواجهما عرفيا توأم "طفلتين"، وتم التحفظ على الجثتين بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الغردقة العام، وذلك تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

نيابة الغردقة



الموضوعات المتعلقة

وزير التعليم يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بالغردقة .. صور

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 10:18 ص

امتحانات الثانوية العامة 2023.. الطلاب يتحدثون عن امتحان الاستاتيكا: أغلب الأسئلة غير مباشرة.. الاختبار تضمن جزئيات صعبة والوقت غير كاف.. ووزير التربية والتعليم يتفقد لجان البحر الأحمر.. صور

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 12:06 م

تداول 2000 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 12:58 م

فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة غدا لصيانة المحولات

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 01:06 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة