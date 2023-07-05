القبض على سيدة بالغردقة ادعت وفاة طفلتيها التوأم بسبب الغاز.. والتحقيقات تكشف وجود آثار خنق

البحر الأحمر - عماد عرفة

تحقق نيابة الغردقة في وفاة طفلتين توأم بمنطقة ذهبية، حيث قامت والدتهما بنقلهما لمستشفى الغردقة العام بادعاء وفاتهما بسبب الغاز، وأنها فشلت في استخراج شهادات ميلاد لهما منذ ولادتهما، وذلك بسبب زواجها عرفيا.

وتبين من التحقيقات الأولية أنه بالكشف الطبي الظاهري على الجثتين، تبين وجود إصابات خنق في منطقة الرقبة مع احتمال وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتم إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة.

فيما اعترفت الأم أمام الأجهزة الأمنية أنها تزوجت منذ 5 سنوات عرفيا من شاب، وأنجبت منه بعد عام من زواجهما عرفيا توأم "طفلتين"، وتم التحفظ على الجثتين بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الغردقة العام، وذلك تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.