الرعاية الصحية بالأقصر تعلن تقديم خدماتها لـ13 ألف حالة خلال أيام عيد الأضحى

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تسجيل غرفة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بفرع هيئة الرعاية بالأقصر لما يقرب من 13000 حالة طارئة على كافة منشآتها، طوال أيام عيد الأضحى المبارك وخلال الإجازة الرسمية المعلنة بالدولة لعام 2023.

وأضافت الهيئة، فى بيان صحفى، إنه انقسمت الإصابات فيها إلي حوالي 10700 حالة تم استقبالها بأقسام طوارئ المستشفيات، بجانب ما يقرب من 2100 حالة تم استقبالها بأقسام طوارئ الوحدات والمراكز الصحية، والتي أتت بناء على خطة الطوارئ المسبقة لتوزيع الخدمات الطارئة و الحرجة بين كافة المنشآت الصحية، علما بأنه إجمالي حالات الخروج والتحسن من الطوارئ وصلت إلي 12200 مصاب، أي بنسبة علاج وتعافي تعدي 95%، فيما تم حجز بقية الحالات بالأقسام المختلفة لاستكمال الرعاية الصحية لهم.

أما بالنسبة للخدمات الصحية الأخرى تم تقديم مايقرب من 45000 خدمة صحية في الفترة من 26/6/2023 وحتي نهاية 3/7/2023، وتنوعت الخدمات فيها ما بين عمليات جراحية طارئة ،عناية مركزة،خدمات طب أسرة ، عيادات تخصصية ،فحوصات معملية ،أشعة وصرف علاج مزمن ، مبادرات ،تطعيمات، لتصل إجمالي الخدمات المقدمة خلال فترة العيد بمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر إلي 85000 خدمة صحية وعلاجية، والتي عمل خلالها طوال فترة العيد وبشكل مكثف كافة الأطقم الطبية والعاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية التي سبق وأعلنت من خلال قيادتها ومسؤوليها أن الهيئة العامة تحمل على عاتقها مسؤولية حماية المواطنين والتضحية بأهم الأوقات العائلية والإجتماعية من أجل الدور الوطني والمؤسسي لها، فيما توجهت فرق مستمرة بقيادة مدير الفرع ومسؤولي الإدارات المختلفة طوال أيام العيد لتقديم الدعم والتهنئة للعاملين والمنتفعين، بالإضافة إلى التأكد من الانضباط وجودة تقديم الخدمات طوال أيام العيد والإجازات الرسمية.