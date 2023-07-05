الأولى على الجمهورية نظام تعليم مزدوج: حلمى الحصول على الدكتوراه فى كلية الزراعة

الشرقية - إيمان مهني

عمت الفرحة والزغاريد منزل الطالبة بسملة عصام عبد المنصف، تخصص صناعات غذائية تعليم مزدوج نظام الزراعي، بمدرسة السلطان عويس للتعليم والتدريب المزدوج، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية الدبلوم نظام تعليم مزدوج لعام 2023.

وأكدت بسملة عصام لـ"اليوم السابع" أن تفوقها الدراسي هو توفيق من الله وجهد كبير قامت به، مع تشجيع من أسرتها ومعلميها بالمدرسة، قائلة: "كنت بداعى الله إنى أحقق حلمي بأن أحصل على مركز أول، والحمد لله استجاب دعائى".

وأعربت عن شكرها للمعلمين الذين كانوا يكرسون وقتهم لشرح المناهج باستفاضة للطلاب، الأمر الذي جعلها تستغنى عن الدروس الخصوصية، وكذلك قيام إدارة المصنع الذي تدرس الجانب العملي، بتنظيم دروة تدريبية للطلاب في آخر شهرين من الدراسة لعمل مراجعة المناهج والتدريب على نماذج الامتحانات لسنوات السابقة.

وأشارت إلى أن طموحها أن تلتحق بكلية الزراعة واستكمال مسيرة التفوق فيها للحصول على دكتوراه في الأغذية، قائلة: "سيكون هدفي الحصول على الدكتوراه لأثبت للجميع أن التعليم الفني يستطيع أن يحصل على أعلى المراتب العلمية دون طريق الثانوية العامة".

وأكملت: "حصلت في الشهادة الإعدادية على مجموع 264.5 درجة من 280، ورفضت التعليم الثانوي العام، وفكرت في التعليم الفني، وعندما بحثت على مواقع التواصل الاجتماعي، وجدت التعليم المزدوج، ومميزاته أهمها التدريب العملي بالمصنع والاطلاع على سوق العمل، ونحن ما زالنا طلابا، فقررت الالتحاق بقسم صناعات غذائية نظام زراعي، لأنه يناسب اهتماماتي.

وتابعت: "استقبلت مكالمة الوزير بفرحة شديدة واختلطت الدموع بالفرحة"، لافتة أن لها شقيقتان الأولى خريجة كلية الآداب والأخيرة في الصف الخامس الابتدائي".