اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يوليو 2023 12:42 م
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الأزهر يُدين اعتداءات الاحتلال على مدينة جنين

الأربعاء، 05 يوليو 2023 12:10 م
الأزهر يُدين اعتداءات الاحتلال على مدينة جنين مشيخة الازهر - أرشيفية
كتب لؤى على

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أدان الأزهر الشريف واستنكر بشدةٍ اعتداءات قوات الاحتلال المتكررة على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، التي أسفرت عن وقوع شهداء ومصابين من أبناء الشعب الفلسطيني الأبرياء، وبما يعكس الإصرار الإسرائيلى السافر على مواصلة الاعتداءات والاقتحامات، وارتكاب المجازر واستخدام كل أنواع البطش والقوة المفرطة، في إرهابٍ صريحٍ للأبرياء والعزَّل من أبناء الشعب الفلسطيني، وتعدٍ واضحٍ على جميع القوانين والأعراف الإنسانيَّة والأخلاقيَّة.
 
ودعا الأزهر لاتِّخاذ موقف عربي وإسلامي موحد تجاه هذه الانتهاكات الإسرائيلية، التي ينتهجها هذا الكيان الغاشم في مدينة جنين الفلسطينيَّة المحتلة، ودعم نضال الشعب الفلسطيني المشروع في وجه هذا الكيان المحتل الذي تمرَّس على قتل الأبرياء، والاعتداء على الأطفال والنساء والرجال، وسلب الحقوق وسرقة الأراضي والممتلكات.
 
كما طالب الأزهر المجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياته تجاه ما يجري على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتصدي بقراراتٍ حاسمةٍ لوقف عبث هذا الكيان بحقوق الفلسطينيين الأبرياء، وتعدِّيه السافر والمتواصل على أرضهم وممتلكاتهم، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمَّد شهداءنا -شهداء فلسطين- بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحرِّرَ فلسطين والمسجد الأقصى من طغيان هذا العدو الغاشم.
 
 

جنين

القدس

فلسطين

الازهر الشريف



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