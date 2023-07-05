إزالة 174 حالة تعد على أراض وإيقاف حالات بناء مخالف ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، باستمرار التصدى ومواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وبخاصة خلال أيام العطلات والأجازات الرسمية، والتى قد تُستغل من قبل البعض للتعدى على الأراض الزراعية أو الشروع فى أعمال بناء مخالف داخل الأحوزة العمرانية، ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل فى القطاعات الخدمية.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وتضمن الإشارة إلى الجهود المنفذة "خلال أسبوع" لمواجهة كافة أشكال البناء المخالف والتعديات سواء على أراض زراعية وأملاك دولة وبناء مخالف خارج الأحوزة العمرانية، حيث تم تشكيل فرق عمل ميدانية من وحدة المتغيرات المكانية والوحدات المحلية للمرور الميدانى أيام عطلة عيد الأضحى المبارك على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لسرعة إزالة مخالفات أو تعديات، وللحد من قيام بعض المواطنين بتطوير أعمال المخالفة والتعديات استغلالاً لأيام الأجازات الرسمية، وذلك بالتنسيق مع إدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة والوحدات المحلية والجهات الأمنية.

وصرح المحافظ، بحسب التقرير الذى عرضه مدير الوحدة: أشرف كمال "، أنه تم إزالة 174 حالة تعد شملت (129 حالة إزالة خارج الحيز العمرانى فى شكل تعديات على أرض زراعية، 33 حالة إيقاف أعمال داخل الحيز العمرانى، 11 حالة إزالة على أراضى أملاك الدولة، وحالة واحدة لإزالة تعد على أرض ولاية الرى والصرف)، وذلك على مدار أيام عطلة عيد الأضحى المبارك(وتحديداُ فى الفترة من الثلاثاء 27 يونيو الماضى وحتى الاثنين 3 يوليو الجاري)، بواقع: 43 حالة بمركز الواسطى، 41 بمركز ناصر، 27 حالة بمركز بنى سويف، 11 حالة بمركز اهناسيا، 19 حال بمركز ببا، 21 حالة بمركز سمسطا، 12 حالة بمركز الفشن.

كما أكد المحافظ أهمية المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أى تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم استغلال أيام الاجازات والعطلات الرسمية فى التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.