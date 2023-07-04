واشنطن بوست: قائد "فاجنر" يتعهد بتحقيق مزيد من الانتصارات فى أوكرانيا

(أ ش أ)

أشار تقرير إخبارى نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن يافجينى بريجوجين قائد جماعة "فاجنر" قال "إن جماعته سوف تحقق المزيد من الانتصارات العسكرية فى الحرب الحالية بين القوات الروسية والأوكرانية".

وأوضح التقرير، الذي شارك في كتابته كل من ليو ساندز وليريك لي وماري إليوشينا، أن قائد ومؤسس جماعة فاجنر أكد في رسالة صوتية أمس الاثنين، والتي تعد الأولى منذ قيامه بمحاولة انقلاب فاشلة على قيادة القوات الروسية في أواخر الشهر الماضي، أن قواته سوف تحقق المزيد من المكاسب العسكرية في حرب أوكرانيا.

ويشير التقرير إلى أنه ليس من الواضح من خلال الرسالة الصوتية التي نشرها بريجوجين عبر تطبيق تليجرام الجهة التي أطلق منها قائد فاجنر رسالته.

ويضيف التقرير في هذا السياق أن القوات الروسية قامت أمس بشن هجوم بطائرات بدون طيار على مدينة سومي الأوكرانية مما أدى إلى خسائر مادية وبشرية.

ويشير المقال إلى تصريحات نائبة وزير الدفاع الأوكرانية هانا ميلر التي تؤكد فيها أن قتالا شرسا يدور في الوقت الراهن بين القوات الروسية والأوكرانية على الجبهة الشرقية من خطوط المواجهة بين الطرفين، موضحة أن قوات بلادها تحقق بعض التقدم على الجبهة الجنوبية من القتال.

ويتطرق التقرير في نفس الوقت إلى تداعيات حرب أوكرانيا على الساحة الدولية، مشيرا إلى لقاء قائد البحرية الروسية الأدميرال نيكولاي يافمينوف مع وزير الدفاع الصيني لي شانج فو أمس الاثنين، مسلطا الضوء على بيان صادر من وزارة الدفاع الصينية يؤكد أن العلاقات بين البلدين في المجالات العسكرية تشهد تطورا ملحوظا وأن التعاون العسكري بين الطرفين وصل إلى آفاق بعيدة.

ويشير التقرير في هذا السياق إلى الزيارة التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينج إلى موسكو في مارس الماضي للتعبير عن تضامن بلاده مع موسكو وفي إشارة إلى تنامي العلاقات المشتركة بين البلدين، في الوقت الذي تبدي فيه الإدارة الأمريكية مخاوفها من قيام بكين بتزويد موسكو بأسلحة فتاكة لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

ويشير التقرير في نفس الوقت إلى تصريحات نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس في أعقاب زيارة له إلى كييف الأسبوع الماضي والتي أكد فيها على تأييده للدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة لأوكرانيا، موضحا أن المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا تصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي من أجل تعزيز قدرات القوات الأوكرانية في مواجهة الآلة العسكرية الروسية وتمكين الجانب الأوكراني من تحقيق الغلبة على القوات الروسية في ساحة القتال.