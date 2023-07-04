هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط تراجع أسهم قيادية

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية ، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أول جلسة بعد إجازة عيد الأضحى، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي (مصر)، والشرقية-إيسترن كومباني، وبنك كريدي أجريكول مصر، والقابضة المصرية الكويتية، والمجموعة المالية هيرميس القابضة، والسويدي إليكتريك، والقلعة للاستثمارات المالية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 17585 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 3264 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 21358 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 7357 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 3549 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.3% ليصل

إلى مستوى 5257 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.34% ليصل إلى مستوى 5487 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والمشروعات الصناعية والهندسية، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والعبور للاستثمار العقاري.

كما أعلنت إدارة البورصة المصرية، عدم الاعتداد بأثر العمليات المنفذة على أسهم شركتي كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الإثنين الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والمتحدة للإسكان والتعمير عدد 3 ملايين سهم، 5.1 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والكابلات الكهربائية المصرية، والمتحدة للإسكان والتعمير، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 25.4 مليون سهم، 64.7 مليون سهم، 45.3 مليون سهم، 1000 سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية عدد 525 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، والجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والكابلات الكهربائية المصرية، والمتحدة للإسكان والتعمير عدد 40 ألف سهم، 71.7 ألف سهم، 67 ألف سهم، 55.8 مليون سهم، 2.8 مليون سهم، 50.4 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري شراء الأولى عدد 5.5 مليون سهم من أسهم الخزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 6.86%، وشراء الثانية عدد 1.3 مليون سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.66%.

أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية، شراء المساهم بلدنا عدد 600 ألف سهم بسعر 12.2986 جنيه بقيمة إجمالية 7.4 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 14.97% إلى 15.03%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة إي في جي هيرميس لتداول الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت شركة أسيك للتعدين-أسكوم، إيرادات بلغت 498.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2023 مقابل 286.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022، وبلغ صافي أرباح الفترة 38.6 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 6.7 مليون جنيه.

وحققت شركة مطاحن مصر الوسطى، فائضًا قدره 103.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مايو عام 2023، مقابل فائض قدره 134.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق.