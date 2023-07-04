اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يوليو 2023 10:23 م
أكرم القصاص
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مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة برام الله

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 10:01 م
مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة برام الله اشتباكات
أ ش أ

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اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، في مناطق متفرقة بمحافظة "رام الله والبيرة" الواقعة وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن مواطنًا أصيب بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة "البيرة" الملاصقة لرام الله.

وقالت مصادر أمنية إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين، خلال المواجهات.

وأضافت المصادر ذاتها أن مواجهات اندلعت في منطقة "جبل الطويل" في البيرة، وأطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين، فيما اندلعت مواجهات في قرية "دير جرير" شمال شرق رام الله، وأطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز، ما أدى لاشتعال النيران في أرض زراعية.

وذكرت المصادر أن مواجهات اندلعت في "بيتونيا" غرب رام الله، وأطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع بكثافة.

واندلعت مواجهات في قرية "دير أبو مشعل" غرب رام الله، وأطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز تجاه المواطنين.

 


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