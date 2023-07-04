اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يوليو 2023 08:52 م
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مقتل شخص وإصابة آخر فى مشاجرة بالمنوفية

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 07:55 م
مقتل شخص وإصابة آخر فى مشاجرة بالمنوفية إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقى شخص حتفه وأصيب آخر فى مشاجرة بين عائلتين بقرية ميت سراج التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية ، إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية، يفيد من مصرع شخص  وأصابة خر فى مشاجرة بين عائلتين بقرية ميت سراج التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 
 
 

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