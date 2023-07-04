مقتل شاب فى مشاجرة بأحد الأفراح بالإسماعيلية

الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

لقى شاب 18 عامًا، مصرعه فى محافظة الإسماعيلية جراء إصابته بعدة طعنات مختلفة فى الصدر وإصابته إصابة بالغة نقل علي إثرها إلى المستشفى ليفارق الحياة فور وصوله.

تلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور قسم ثان الإسماعيلية يفيد نشوب مشاجرة فى أحد الأفراح بدائرة القسم وفور انتقال ضباط البحث الجنائى عثروا على أحد المصابين ويدعى مؤمن محارب 18 سنة، بطعنات فى الصدر نقل بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، فى حالة صعبة وتوقف فى القلب والتنفس جراء إصابته بعدة طعنات نافذة أحدها وصلت إلي القلب وأودت بحياته، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى جامعة قناة السويس تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من التحقيقات فى الواقعة ومعرفة ملابساتها.

ونجحت وحدة مباحث قسم ثان الإسماعيلية فى القبض علي المتهم بارتكاب الواقعة وضبط السلاح المستخدم في الجريمة والتحفظ عليه وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وأشارت التحريات الأولية فى الواقعة إلى أن مشاجرة وقعت خلال حفل زفاف أحد أصدقائهما طعن فيها المتهم المجنى عليه عدة طعنات بسلاح أبيض مما تسبب في وفاته.