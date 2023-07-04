مدير منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتفقد امتحانات الثانوية بــ(لجنة فتيات فايد)

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

تفقد الدكتور أحمد بيومى مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية امتحانات آخر العام للشهادة الثانوية الأزهرية وب(لجنة) معهد فتيات فايد وتضم لجان ( فتيات فايد و بنين فايد ) .

ووجه بتوفير الوقت المناسب والهدوء للطالبات وكان امتحان اليوم الفترة الأولى مادة الصرف والفترة الثانية مادة الإنشاء للقسم الأدبى.

وتأكد مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية من وجود وتوفير مياه الشرب للطلبة والطالبات ووجود الطبيب والزائرة الصحية، بنطاق اللجنة لخدمة أبنائنا الطلبه والطالبات، وأثنى فضيلته على جهود العاملين بتلك اللجان، وتنفيذهم تعليمات وضوابط العملية الامتحانية.





