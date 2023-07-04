اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 يوليو 2023 12:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتفقد امتحانات الثانوية بــ(لجنة فتيات فايد)

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 12:13 م
مدير منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتفقد امتحانات الثانوية بــ(لجنة فتيات فايد) جانب من الجولة
الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد الدكتور أحمد بيومى مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية امتحانات آخر العام للشهادة الثانوية الأزهرية وب(لجنة) معهد فتيات فايد  وتضم لجان ( فتيات فايد و بنين فايد  ) .
 
ووجه بتوفير الوقت المناسب والهدوء للطالبات وكان امتحان اليوم الفترة الأولى  مادة الصرف والفترة الثانية مادة الإنشاء للقسم الأدبى.
 
وتأكد مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية من وجود وتوفير مياه الشرب للطلبة والطالبات ووجود الطبيب والزائرة الصحية، بنطاق اللجنة لخدمة أبنائنا الطلبه والطالبات، وأثنى فضيلته على جهود العاملين بتلك اللجان، وتنفيذهم تعليمات وضوابط العملية الامتحانية.
 
 


 

 


الاسماعيلية

الأزهر الشريف

منطقة الإسماعيلية الأزهرية

محافظة الاسماعيلية

امتحانات الثانوية الأزهرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة