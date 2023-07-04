تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة لطلب ترخيص فتح محل بالقليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

طلب ترخيص بفتح محل عام.. بات من الأشياء التى تنال بحث الكثير لطلب تلك التراخيص والتعرف على الشروط والمستندات المطلوبة، حيث يتم استقبال الطلبات من خلال المراكز التكنولوجية، وحرصت محافظة القليوبية على تطوير ألية العمل من خلال إنشاء 12 مراكز تكنولوجى منتشرين بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، للتسهيل على المواطنين وسرعة تلقى الخدمة

دورة عمل طلب ترخيص بفتح محل عام بالقليوبية

تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها، وتوجيه الطلب مرفق بالمستندات للإدارة المختصة للفحص والمعاينة، وعند الموافقة على النشاط يتم سداد رسم المعاينة بالخزينة المختصة، بعد إجراء المعاينة تقوم الإدارة المختصة بتحديد اشتراطات الرخصة وإبلاغ الوحدة المحلية عند إتمام الاشتراطات وتقديم طلب بذلك، وتقوم الإدارة المختصة بالمعاينة للتأكد من تنفيذ اشتراطات الرخصة، ثم تسديد الرسوم بالخزينة المختصة واستلام الرخصة وتلقى الخدمة.

اشتراطات الحصول على الخدمة

- حضور مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال بتوكيل رسمى موثق.

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

- وفى جميع الأحوال يلتزم مقدم الطلب بتقديم ما يثبت سداد التأمينات الاجتماعية له وللعاملين بالمحل شهادة - خطاب إيصال، وكذلك صور الشهادات الصحية الخاصة بهم.

- وصورة البطاقة الضريبية وصورة السجل التجارى بعد الاطلاع على الأصول وذلك عند إتمام تنفيذ الاشتراطات المطلوبة فى المحال العامة وقبل إصدار الترخيص.

المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة:

- صورة بطاقة الرقم القومي

- شهادة من إدارة التجنيد بكيفية معاملة طالب الترخيص من حيث الخدمة العسكرية "إذا كان السن بين 21 سنة و30 سنة"

- صورة عقد أو الملكية

- خريطة مساحية للموقع والرسومات الهندسية للمحل

- شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة الإيجارية السنوية للمحل.

- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترخيص، وإذا كان أجنبيا يقدم شهادة من دار التمثيل الدبلوماسى أو القنص للدولة التابع لها عن سوابقه أو بحسن سیره وسلوكه.

- إذا كان طالب الترخيص هيئة أو شركة يرفق بالطلب صورة معتمدة من مستندات تكوينها والأوراق الخاصة بتحديد الشخص المسئول عن تنفيذ أحكام القانون.

- تقديم ما يثبت سداد التأمينات الاجتماعية له وللعاملين بالمحل.

- صورة الشهادات الصحية الخاصة بهم وصورة البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل