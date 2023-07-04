اليوم السابع
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بيطرى القاهرة: ضبط 4 أطنان و702 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 02:34 م
بيطرى القاهرة: ضبط 4 أطنان و702 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 4 أطنان 702 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وهياكل دواجن ومصنعات ومقطعات لحوم وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمى.
 
وقالت المديرية أنه تم ذبح 8476 رأس ماشية بالمجازر الحكومية، مشيرة إلى أن أيام العيد شهدت إقبالا كبيرا على ذبح الأضاحى الخاصة بالمواطنين والجمعيات والمؤسسات الأهلية مجانا.
 
يأتي ذلك إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
 
وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الاسواق لضبط الاغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر.

الطب البيطرى

محافظة القاهرة

لحوم مذبوحة خارج المجازر

اللحوم



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