اليوم السابع: مصر وتركيا ترفعان علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها: مصر وتركيا ترفعان علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء.. القاهرة ترشح عمرو الحمامى سفيرا لها لدى أنقرة.. و«الخارجية»: الخطوة تهدف إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد.

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