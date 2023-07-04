اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 يوليو 2023 07:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

لمدة أسبوعين..

القابضة للكهرباء: غدا فتح باب التقديم بمعهد التمريض للفتيات الحاصلات على الإعدادية

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 06:39 م
القابضة للكهرباء: غدا فتح باب التقديم بمعهد التمريض للفتيات الحاصلات على الإعدادية المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر
كتبت: رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، عن فتح باب القبول للالتحاق بمعهد القمة للتمريض التابع للشركة القابضة للفتيات الحاصلة على الشهادة الإعدادية للعام 2023/2024 بدأ من غدا الأربعاء و لمدة أسبوعين.

وحددت شركة الخدمات الطبية فى بيان لها اليوم بعض الشروط التى يجب توافرها فى المتقدمات للمعهد وهى كالاتى :

1-مدة الدراسة خمس سنوات دراسية .

2- المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك .

3-الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى فى ذات عام التقدم .

4-القبول طبقاً لأعلى المجاميع المتقدمة ويتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق

5-أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على شهادة التعليم الأساسي

على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة حرصاً على مبدأ التوطين .

6-إلا تكون الطالبة من محافظة آخرى (الطالبات المطلوبين من محافظة القاهرة فقط)

7-المصاريف الدراسية 10000 جنيه ( فقط عشرة الاف جنيهاً لاغير ) لكل صف

دراسي للطالبة بالإضافة إلى سحب كراسة الشروط  بمبلغ 1000 ( فقط ألف جنيهاً لاغير) .

- وحددت الشركة ضرورة اجتياز الاختبارات الآتية :

1- الإملاء في اللغة العربية ( سبع درجات من عشرة )

2-اختبار اللغة الإنجليزية ( سبع درجات من عشرة )

3-اختبار الحاسب الالي ( سبع درجات من عشرة ) نظري وعملي

4-الكشف الطبي : بواســطة اللجان الطبية بمستشفى الكهرباء بألماظة

( كشف نظـر- كشـف باطني – إختبــــار المخدرات – كشف لياقـة طبية للطالبة).

5- كشف الهيئة ( الإختبار الشخصي واختبار القدرات )

6-الاختبار النفسي بواسطة أخصائي الأمراض النفسية – قوة الملاحظة – اللياقة في

الحديث – سرعة الإستجابه ورد الفعل – مهارات التواصل – المعلومات العامة -

الخلو من العيوب الخلقية – حسن المظهر – سلامة النطق – التناسق بين الطول

والوزن.

- في حالة اجتياز المتقدمين الاختبارات السابقة يتم اتخاذ الإقرارات الآتية:

1-إقرار علي ولي الأمر بأن الطالبة لا تعتبر مقبولة إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق

وإعلان النتيجة.

2-تعهد الطالبة وولي الامر بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل بشركة الخدمات الطبية وطبقاً لما تحدده وزارة الصحة والسكان .

3- عدم زواج الطالبة خلال فترة الدراسة .

4- عدم النقل من معهد لأخر أثناء فترة الدراسة ( يتم النقل خلال فترة الاجازة الصيفية ونجاح الطالبة ويشترط النقل لمعاهد الرعاية الفنية للتمريض التابعة لوزارة الصحة وفي حالة طلب النقل لجهة أخري يتم دفع المصاريف الدراسية للخمس سنوات كاملة .

5- إقرار بخصوص كورس اللغة الإنجليزية وإحضار ما يثبت ذلك قبل إستلام أصل التكليف.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

الشركة القابضة لكهرباء مصر

معهد القمة للتمريض

اليوم السابع بلس

معهد تمريض وزارة الكهرباء

معهد القمه للتمريض

معاهد التمريض



الموضوعات المتعلقة

السيطرة على حريق اشتعل بكابل كهرباء في الحوامدية

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 12:24 م

وزير الكهرباء: نستهدف الاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 60% بحلول 2040

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 06:00 ص

كهرباء شمال القاهرة: ندعم أى عمل يصب في مصلحة العاملين بالشركة

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 03:00 ص

تفاصيل عودة الكهرباء لمنزل الأديب الراحل عباس العقاد بمصر الجديدة بعد رفع نخلة سقطت بالحديقة

الأحد، 02 يوليو 2023 10:34 م

مصر تخطط لتصدير 5% من إنتاج الهيدروجين الأخضر عالميا.. وزير الكهرباء: نسعى لإنتاج 5 ملايين طن سنويا بحلول 2040.. محمد شاكر: 83 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة مع عدد من المستثمرين

الأحد، 02 يوليو 2023 04:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة