كهرباء مصر الوسطى: تحصيل 43 مليون جنيه شهريا من سرقات التيار

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس رأفت شمعة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء ، أنه بناء على تعليمات مشددة من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، تشن جميع قطاعات الشركة حملات مكثفة بشكل يومى لضبط المخالفين وسارقى التيار الكهربائى.

وأوضح شمعة لـ"اليوم السابع"، أن شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء تسترد شهريا ما لا يقل عن 43 مليون جنيه من محاضر سرقات التيار الكهربائى فى إطار خطة الوزارة لخفض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية و الحفاظ على حق الدولة.

وأشار شمعة إلى أنه لن يسمح بالمساس باستقرار التغذية الكهربائية لأهالى الصعيد خاصة بعد أعمال التطوير والتوسعات التى تمت بالشبكة الكهربائية غير المسبوقة بمحافظات الصعيد خلال الـ10 سنوات الماضية والتى نجحت فى القضاء على مشاكل الانقطاعات الناتجة عن ضعف الجهد و تذبذ التيار.