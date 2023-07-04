وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن "أنظمة دفاعتنا الجوية دمرت أربع مسيرات أوكرانية في منطقة موسكو الجديدة، كما تم إسقاط مسيرة أخرى بوسائط الحرب الإلكترونية في منطقة أودينتسوفو بضواحي موسكو"، مؤكدا أن الدفاعات أسقطت جميع المسيرات دون وقوع إصابات".

وكان مصدر في هيئة الطوارئ الروسية أفاد بأن "الدفاعات الجوية أسقطت مسيرتين في منطقة موسكو الجديدة بالقرب من قرية (كريفوشيفو) دون وقوع إصابات".

من جهته أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، أنه جرى توجيه الرحلات الجوية من مطار "فنوكوفا" بالعاصمة الروسية إلى مطارات أخرى بهدف ضمان أمن الطائرات بسبب هجوم بمسيرات على ضواحي موسكو.