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الخارجية: تعيين عمرو الحمامى سفيرا لمصر لدى أنقرة

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 10:25 ص
الخارجية: تعيين عمرو الحمامى سفيرا لمصر لدى أنقرة السفير المصرى عمرو الحمامي والسفير التركى صالح موتلو شن
كتب أحمد جمعة

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رشحت الخارجية المصرية، السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن كسفير لها في القاهرة، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية. 

وأعلنت جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا عن رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء. 

هذا، ويأتي ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد. 
 
وتهدف تلك الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المُشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي.
 
 

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