اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 يوليو 2023 05:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الاحتلال الإسرائيلي يصيب شابين فلسطينيين بالرصاص الحي في مدينة البيرة

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 05:24 م
الاحتلال الإسرائيلي يصيب شابين فلسطينيين بالرصاص الحي في مدينة البيرة الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص الحي، وجرى اعتقل آخر، خلال مواجهات اندلعت مساء الثلاثاء، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة الملاصقة لرام الله.
 
وأفادت مصادر طبية بأن الشابين أصيبا بالرصاص الحي في منطقة الفخذ، ووصفت حالتهما بين متوسطة وخطيرة.
 
واعتقلت قوات الاحتلال شابا، لم تعرف هويته بعد، من منطقة البالوع المجاورة، حيث توغلت الآليات العسكرية إليها، وطاردت الشبان الذين خرجوا تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، الذي أسفر حتى الآن عن ارتقاء 10 مواطنين، وإصابة المئات، وإحداث تدمير وخراب واسعين في ممتلكات المواطنين والبنية التحتية.

الاحتلال الإسرائيلي

مدينة البيرة

فلسطين

اقتحام فلسطين

اقتحام جنين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة