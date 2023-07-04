الاحتلال الإسرائيلي يصيب شابين فلسطينيين بالرصاص الحي في مدينة البيرة

أ ش أ

أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص الحي، وجرى اعتقل آخر، خلال مواجهات اندلعت مساء الثلاثاء، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة الملاصقة لرام الله.

وأفادت مصادر طبية بأن الشابين أصيبا بالرصاص الحي في منطقة الفخذ، ووصفت حالتهما بين متوسطة وخطيرة.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا، لم تعرف هويته بعد، من منطقة البالوع المجاورة، حيث توغلت الآليات العسكرية إليها، وطاردت الشبان الذين خرجوا تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، الذي أسفر حتى الآن عن ارتقاء 10 مواطنين، وإصابة المئات، وإحداث تدمير وخراب واسعين في ممتلكات المواطنين والبنية التحتية.