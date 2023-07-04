الأول على الجمهورية فى الدبلوم الصناعى: هدفى الالتحاق بكلية الهندسة

حالة من السعادة والفرح سيطرت على منزل الطالب عمر محمد محمدي الحاصل على المركز الأول فى الدبلوم الصناعي على مستوي الجمهورية عن مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية.

وأضاف الحاصل على المركز الأول فى الدبلوم الصناعي على مستوى الجمهورية عن مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تلقى خبر حصوله على المركز الأول منذ قليل عقب اتصال من مكتب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتم إبلاغه بالنتيجة.

وأشار الحاصل على المركز الأول فى الدبلوم الصناعي على مستوى الجمهورية عن مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية: "كنت أتوقع حصولى على مركز ضمن أوائل الجمهورية لأننى بذلت الكثير من الجهد والتعب طوال العام الدراسى". وأضاف: "كنت أذاكر ما يقرب من 5 إلى 4 ساعات يوميًا لكى أحقق حلمى وحلم والدى والدتى، وهو الالتحاق بكلية الهندسة". وأكد أن الفضل لله سبحانه وتعالى ثم والدى ووالدتى اللذين بذلا قصارى جهدهما من توفير كافة مطالبى.