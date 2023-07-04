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أخبار 24 ساعة.. وزارة التعليم: تسليم نتيجة الدبلومات الفنية غدا للمديريات

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 11:52 م
أخبار 24 ساعة.. وزارة التعليم: تسليم نتيجة الدبلومات الفنية غدا للمديريات وزارة التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدى

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اخبار 24 ساعه

وزاره التعليم

الدبلومات الفنيه

الاوقاف

الصحه

القابضه للكهرباء

المبادرات الرئاسيه

جامعه عين شمس

وزير الزراعه



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وزارة التعليم: تسليم نتيجة الدبلومات الفنية غدا للمديريات

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