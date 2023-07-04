أخبار 24 ساعة.. وزارة التعليم: تسليم نتيجة الدبلومات الفنية غدا للمديريات

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية من بينها:
وزارة التعليم: تسليم نتيجة الدبلومات الفنية غدا للمديريات
"الأوقاف" تعلن فتح باب القبول بمعهد التمريض التابع لمستشفى الدعاة
وزير الصحة: تقديم أكثر من 3 ملايين خدمة متنوعة ضمن حملة 100 يوم صحة
القابضة للكهرباء: غدا فتح باب التقديم بمعهد التمريض للفتيات الحاصلات على الإعدادية
تقديم 74 ألفًا و257 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية الصحية فى جميع المحافظات
التحقيق فى واقعة سرقة 100 جنيه ذهب من جامعة عين شمس
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة