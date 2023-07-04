وزير الزراعة يبحث التوسع فى إنتاج تقاوى المحاصيل الاستراتيجية

كتبت أسماء نصار

أكد السيد القصير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تتوسع حاليا في إنتاج التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية، والتي تعطي أعلى إنتاجية ممكنة، بهدف دعم المزارعين، وزيادة دخولهم، فضلا عن زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي، وذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأشار القصير، خلاله لقاءه مع إحدى الشركات العاملة في إنتاج التقاوي، بحضور بعد قيادات الوزارة، إلى امكانية عقد شراكات مع القطاع الخاص للوصول إلى منظومة إنتاج تقاوي للمحاصيل الاستراتيجية، تضمن توفير كميات التقاوي المعتمدة لتغطية المساحة المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف الوزير، أن الجهات البحثية التابعة للوزارة، تنتج درجتي تقاوي المربى والأساس للمحاصيل الحقلية حسب الخطة الاستراتيجية المعدة سلفا لتغطية احتياجات الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي وشركات القطاع الخاص لإنتاج التقاوي المعتمدة، والتي يتم توزيعها على المزارعين بحيث تغطي المساحات المطلوبة بالتقاوي المحسنة، حيث يعتبر هذا أحد أهم عوامل زيادة الإنتاجية والتوسع الرأسي من خلال تضييق الفجوة بين القدرة الإنتاجية والاستهلاك، ذلك لزيادة الإنتاج الكلي بما يسهم في تخفيض فاتورة الاستهلاك وتأمين الاحتياجات المحلية في ظل التحديات المناخية ونقص امدادات الغذاء العالمية ولضمان تحقيق الامن الغذائي المصري.

وأوضح القصير، ـن الوزارة تسهم أيضاً في عمليات الرقابة على التقاوي، من خلال الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، وهي جهة مستقلة بالوزارة، معنية بالرقابة علي جميع مراحل إنتاج التقاوي حتي تصل إلى المزارعين، بحيث يتم رفض أى تقاوي تخالف المواصفات القياسية لأي صنف.