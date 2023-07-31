وفاة مغامر فرنسى شهير بعد سقوطه من أعلى ناطحة سحاب فى هونج كونج

كتب ـ إيهاب محمد

قُتل مغامر فرنىسى شهير بعد سقوطه من أعلى ناطحة سحاب بارتفاع 721 قدمًا كان يتسلقها أثناء تواجده في موقع في هونج كونج، وفقا لموقع "ديلى ميل".

كان لريمي لوسيدي، 30 عامًا، تاريخ في تسلق أبراج مختلفة حول العالم سواء كانت مبانٍ أو هياكل أكثر غموضًا مثل الرافعات أو الجسور أو الأبراج أو حتى أجهزة الإرسال.

وصل لريمي لوسيدي، المعروف باسم "Remi Enigma" على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى الطابق 68 من برج Tregunter الذي يبلغ طوله 721 قدمًا، وهو مبنى سكني في منطقة Mid-Levels الراقية في هونج كونج قبل سقوطه المميت.

شوهد المغامر الشاب يطرق على نوافذ البنتهاوس ليعود إلى داخل المبنى، لكنه سقط حتى وفاته قبل أن تصل أي مساعدة.



المبنى الشاهق



لوسيدي

في مساء يوم وفاته يوم الخميس الماضي، وصل الفرنسي لوسيدي إلى البرج الساعة 7:30 مساءً ليخبر أحد حراس الأمن أنه كان يزور صديقًا في الطابق الأربعين.

بعد ذلك، تُظهر لقطات كاميرا مراقبة المبنى خروج لوسيدي من المصعد في الطابق 49 قبل صعود الدرج إلى القمة في المستوى 68، تم إغلاق باب السطح لكن لوسيدي أجبره على الفتح، مصمم على التقاط صورة أخرى من السطح.

يرى العديد من الصور المنشورة على موقع Instagram الخاص به وهو يتشبث بأبراج الأبراج الشاهقة وربما كان يحاول فعل الشيء نفسه عندما سقط.