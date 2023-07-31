هل يمكن أن يتغير لون العيون مع مرور الوقت؟

كتبت نهير عبد النبى

لون العين من العلامات التي تميز كل شخص عن غيره، ولكن قد يشير تغير لون العيون عند البالغين إلى شيءٍ سيء، لأنه نادرًا ما يتغير لون العيون بعد السنوات القليلة الأولى من الحياة.

وحسب ما ذكره موقع health فقد يكون ذلك بسبب الآتى

1- تغيرات في قزحية العين

تحدث تغيرات في القزحية عند الإصابة بعدوى أو فيروس ما، فقد يحدث فقدان للصباغ في قزحية العين أو ضمور عضلات القزحية، الذي ينتج عنه لون أفتح قليلًا من قبل.

2- متلازمة تشتت الصباغ

في هذه المتلازمة تنفصل بعض الخلايا الصباغية من المنطقة الخلفية لقزحية العين، لتبدأ هذه الخلايا بعد ذلك بالتحرك بحرية عبر أجزاء العين المختلفة، قد يسبب ذلك ضمور القزحية وتشويش الرؤية أو الزرق، قد تؤدي أدوية علاج الزرق أيضًا إلى تغيرات في لون العيون.

3- متلازمة التقشر الكاذب

هي حالة مرتبطة بالتقدم بالعمر يحدث فيها تراكم مادة بيضاء متقشرة في قزحية العين والعدسة وغيرها من أجزاء العين الأخرى، وقد تسد المادة المتراكمة هذه نظام التصريف في العين وتزيد خطر الإصابة بالزرق.

4- قوس الشيخوخة

مع التقدم بالعمر تترسب مواد دهنية وتتراكم حول الحواف الخارجية للقرنية أو على الطبقة السطحية للعين، فيظهر قوس أو حلقة زرقاء، أو بيضاء أو رمادية، أمام قزحية العين وربما تكون هذه القوس بارزةً لدرجة أن المصاب قد يعتقد أن عيونه أصبحت زرقاء اللون.

إن قوس الشيخوخة ليس خطيرًا ولا يؤثر في الرؤية، ولكن إذا ظهر هذا القوس حول القزحية عند الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا أو ظهر في عين واحدة فقط، فقد يكون علامةً لمرض كامن مثل داء الشريان السباتي.

5 - إصابة مرضية في العين

قد يسبب الرض على العين نزيفًا داخلها أو ما يُسمى بالتحدمية إذ يتجمع الدم خلف القرنية والقزحية عندما تكون الإصابة شديدةً ويمتلئ الجزء الأمامي بالكامل من العين بالدم، فإننا نسميها تحدمية الكرات الثمانية، لأن لون العيون قد يبدو أسود بسبب تجمع الدم. يتعافى معظم الأشخاص في غضون أيام قليلة، لكن التحدُميّة الشديدة غير المعالجة قد تسبب العمى في العين المصابة.

6 - أمراض القرنية

قد تؤدي إصابة القرنية بالعدوى أو الاذية، أو التورم إلى تندب قرنية العين أو ربما تغير لونها، إذ تتشكل طبقة ضبابية فوق القزحية تجعل لون العيون يبدو أفتح بكثير.

7- الالتهابات

قد تسبب بعض الحالات الالتهابية تغيراتٍ في لون العيون والتي تشمل ما يلي:

-التهاب عنبية العين، وهي الطبقة الوسطى من العين أو تسمى الطبقة الوقائية، والعلامة الأكثر وضوحًا لالتهاب العنبية هو تحول الجزء الأبيض من العين إلى اللون الأحمر مترافقًا بحساسية للضوء وتغيرات في حجم أو شكل حدقة العين، ما يجعل مظهر العين يبدو مختلفًا ربما يسبب التهاب العنبية فقدان البصر إذا لم يعالج.

8 - الأوهام البصرية ولون العيون

إذا كان الشخص يرتدي لباسًا بلونٍ معين فقد يرى عينيه بلون أزرق أو أخضر وليس لون عينيه الطبيعي، لكن لون العيون لم يتغير في الواقع ولا علاقة لهذا بصحته، بل بملابسه وهو وهم بصري قد تؤثر مستحضرات التجميل والعوامل البيئية مثل الضوء تأثيرًا مماثلًا.

9 - تغيرات لون العيون الباكرة

بالطبع تغير لون العيون يستحق الاهتمام وزيارة طبيب العيون خلال مرحلة البلوغ ولكن عند الرضع، فإن تبدل لون العيون يعد مرحلةً من مراحل النمو أي أنها حالة طبيعية.

10 - زرع القزحية

يدخل الأطباء قزحية اصطناعية بأي لون يختاره الشخص جراحيًا، لكن الزرع يحمل مخاطرًا كبيرةً للإصابة بالزرق والعدوى التي قد تنتهي بالعمى.

11 - جراحة الليزر

يمكن تفتيح لون العيون باستخدام الليزر الذي يقلل من الصباغ في قزحية العين عبر تصريفه، لكن قد يسبب هذا انسداد نظام التصريف داخل العين، الذي يزيد الضغط ويسبب فقدان البصر لذلك ينصح الأطباء بتجنب العمليات الجراحية لتغيير لون العيون لأسباب تجميلية فقط.