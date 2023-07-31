نقابة المناجم: الاتحاد الأفريقى للتعدين يدعم إنشاء مركز عالمى للتنقيب عن المعادن

كتبت آية دعبس

أعلن محمد سمارة رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، موافقة خمسة عشر منظمة أفريقية للانضمام إلي عضوية الاتحاد الأفريقي لنقابات التعدين المزمع إنشاؤه، مشدداً على تواصل منظمات دول الجوار للمشاركة في أعمال المؤتمر التأسيسي المقرر عقده بالقاهرة قبل نهاية العام الحالي.

أكد سمارة خلال المباحثات المشتركة مع وفدى نقابتي غانا وتنزانيا علي التشاور مع حكومات الدول في ضوء ترحيب كل من الاتحاد الأفريقي ومنظمة الاتحاد الأفريقي ومنظمة العمل الأفريقية لإقامة المشروع الذي يهدف إلى تنمية وتطوير الموارد المنجمية بدول القارة.

ومن جانبه، رحب المهندس محمد عبد العظيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فوسفات مصر بإنشاء المنظمة الأفريقية لعمال التعدين التي سيكون لها دور فاعل في توفير أوجه الرعاية والحماية للعاملين أثناء العمل في المشروعات وجذب الاستثمارات المطلوبة.

شدد المهندس محمد عبد العظيم خلال استقباله وفد نقابة المناجم بغانا برئاسة عبد المؤمن جبانة الأمين العام ووفد نقابة تنزانيا برئاسة المهندس نيشاما وامبورا وبحضور هيئة مكتب النقابة العامة للمناجم والمحاجر علي أهمية مشاركة النقابات في وضع الخطط والبرامج القائمة علي التنمية والإستثمار الأمثل لموارد القارة في ظل المناخ الأمن والإستقرار السياسي بين الحكومات ومؤكداً علي دور النقابات في تعظيم هذا التلاحم التنموي ، لافتاً إلي أن ما حققته مصر من إنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الداخل والخارج إنعكست آثاره علي شعوب الدول الأفريقية التي تتمتع الآن بدخول شركات مصرية عملاقة لإنشاء المشروعات التنموية في مجالات عديدة.

وأشار رئيس شركة فوسفات مصر، إلي أهمية قرار القيادة السياسية بإنشاء مركز عالمي للكشف والتنقيب عن المعادن علي غرار المركز العالمي لخدمة إنتاج البترول والغاز وسيكون من مهامه تقديم خدماته للدول الأفريقية التي تمتلك أكبر إحتياطي عالمي لخدمات المناجم والتعدين مؤكداًعلي ضرورة الإعتماد علي الخبرات والعمالة الفنية داخل الدول وإنشاء الصناعات المتنوعة من هذه الخامات بدلاً من بيعها بثمن بخس للدول الأخري التي تفرض منتجاتها علي شعوبنا الأفريقية صاحبة الشأن.