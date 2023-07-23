نقابتا المناجم بمصر وغانا تبحثان إجراءات إنشاء الاتحاد الأفريقي للثروة المعدنية

كتبت آية دعبس

وافقت النقابة العامة للمناجم بدولة غانا على الانضمام لمجموعة المنظمات النقابية التي أعلنت موافقتنا على تأسيس الاتحاد الإفريقي لعمال المناجم والتعدين والتي تضم مصر وجنوب إفريقيا وتنزانيا وزامبيا وبنسوانا تمهيدا لعقد المؤتمر التأسيس للاتحاد بالقاهرة قبل نهاية العام الحالي

جاء ذلك خلال جلسه المباحثات التي عقدتها النقابة العامة للمناجم والمحاجر : برئاسة محمد سماره مع وفد نقابة المناجم بغانا برئاسة عبد المؤمن جبانة الأمين العام وتم التأكيد علي أهمية انضمام جميع الدولة الأفريقية بالاتحاد بهدف حماية الثروات التعدينية والاستثمار الأمثل لها لصالح شعوب القارة عن طريق إقامة شراكه بين الحكومات والاتحاد الإفريقي المزمع إنشاء لإدارة وتشغيل المصانع محليا بدلا من تصديرها خام .

ألقت ناجح جمعه الأمين العام لنقابة المناجم أن الاتحاد الإفريقي ومنظمة العمل الأفريقية أعلنتا ترحيبهما بإنشاء الاتحاد الأفريقي لكي يضم جميع المنظمات النقابية بدول القارة .

شدد محمد سماره رئيس النقابة العامة للمناجم علي قيام المنظمات التي أعلنت انضمامها كسفراء داخل دول الجوار لكي تدفع بقوه نحو الانضمام للمجموعة النقابية التي تتمتع دولها بهذه الموارد والخامات منها الذهب والماس.