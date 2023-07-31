اليوم السابع
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نائب محافظ البحيرة تهنئ أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة لتفوقهم الدراسى

الإثنين، 31 يوليو 2023 02:41 ص
نائب محافظ البحيرة تهنئ أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة لتفوقهم الدراسى الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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شهدت محافظة البحيرة حالة من الفرح الغامر بعد حصول اثنين من أبنائها على مراكز متقدمة فى نتائج امتحانات الثانوية العامة، حيث حصل زياد عادل السعيد من إدارة أبو المطامير التعليمية،على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية فى الشعبة العلمية - علوم، بمجموع 403 درجات.
 
كما  فاز كريم ناصر عبد الفتاح  من مدرسة بدر الثانوية بنين التابعة لإدارة التحرير التعليمية،  بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية فى الشعبة العلمية - رياضة بمجموع 401 درجة.
 
وقامت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بإجراء اتصالاً هاتفياً  لأوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة والحاصلين علي مركزي الأول مكرر والرابع على مستوى الجمهورية.
 
 
وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن هؤلاء الطلاب قدوة حسنة ونموذج مشرف لطلبة وطالبات محافظة البحيرة يحتذى بهما لباقي زملائهم، وحثتهم على مواصلة مسيرة النجاح والجد والإجتهاد للتفوق فى حياتهم المستقبلية، مؤكدة تقديم كافة أوجة الدعم والرعاية لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم. 
 
واشارت إلى أنه سيتم تحديد موعد لتكريمهم بديوان عام المحافظة، لتحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة النجاح والتفوق .
 
 
وكان  الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قد اعتمد  نتيجة الثانوية العامة الدور الاول للعام الدراسى بنسبة نجاح 78.8% 
 
و هنأ الدكتور رضا حجازى أوائل الثانوية العامة خلال  الاتصال بهم هاتفيا، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق فى دراستهم الجامعية.
 
 
 
 
 

 


نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجه الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة

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رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجه الثانويه العامة

نتيجة الثانويه العامة 2023

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الثانوية العامة 2023



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