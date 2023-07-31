مواعيد فصل الكهرباء عن أحياء شبرا والظاهر والشرابية وروض الفرج والزاوية

يرصد "اليوم السابع" مواعيد فصل التيار الكهربائي عن بعض أحياء محافظة القاهرة وهى شبرا والظاهر والشرابية وروض الفرج التابعين لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 2 ظهرا، وفقا لجدول تخفيف الأحمال الذى أعلنه مجلس الوزراء والذى يتم البدء في تطبيقه من الساعة 12 ظهر غد الثلاثاء، وذلك فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة و نقص الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة و هى كالأتى:
أولا حى الظاهر :
1-شارع الشيخ عبدالله - الفردوس - ميدان الجيش - الشيخ قمر
2-شارع الجيش وشارع سبيل الخازندار من شارع العباسية.
3-شارع الجراج - ميدان المنفلوطي
4-شارع مصر والسودان
ش محمد کامل حسین، ش طه حسين النزهة الجديدة
5-شارع مصر والسودان و شارع الجراج وشارع ترعة الجبل
6- منطقة دير الملاك شارع احمد شفيق وشارع الشيخ البابلي.
-ثانيا حى شبرا :
1-مساكن ابو دومة وش عبيد
2-مساكن الكورنيش
3-ش طوسون والعروسي
ثالثا حى روض الفرج:
1-ش ابو الفرج وش علي محمود طة وش طوسون
2-ش روض الفرج وش فخر الدين
3-ش محمد عبد الوهاب
4-ش الامام الحسيني وش هاشم اغا الشرابية
5-ش الشيخ ادريس بجوار بمبم سيما
رابعا حى الشرابية:
1-ش مصنع النسيج الشرابية
2-الشرابية
3-ش حسني بالشرابية
4-ش حسن حسن علام
خامسا حى الأميرية :
1-ش مجمع المصانع
2-ش أحمد حشاد
3-ش الإمام العبد الزاوية
سادسا حى الزاوية الحمرا :
1-سور الفرز الزاوية
2-منطقة عزبة ناصر الجديدة
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