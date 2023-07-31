مصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر وقوع حادثى سير بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة، وقوع حادثى سير بمركز وادى النطرون بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.

وكانت مديرية أمن البحيرة، قد تلقت اخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين مصرع شخص وإصابة آخر إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون.

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون تحت تصرف النيابة العامة.

وأصيب شخصان بكدمات وجروح مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى دائرة مركز وادى النطرون وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لتقديم الرعاية الطبية.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الحوادث.